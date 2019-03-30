Юрий Семин: "Динамо провело великолепный матч со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что подопечных ожидает тяжелая игра.

– Игроки в сборных – всегда проблема. Но это проблема запланированная. Мы должны быть к этому готовы. Проблема всегда возникает с игроками, которые в Южной Америке играют. Например, с Фарфаном. Остальные – не очень большая сложность. Хотя игроки возвращаются буквально за два дня без всякого тренировочного процесса.

– Сбор в Сочи – традиция?

– Нет. Самая главная причина: те ребята, которые остаются, большая часть из них играет значительно меньше. Поэтому они должны пройти сборы, получить нагрузку, как игровую, так и тренировочную. Чтобы всех привести всех в одни кондиции этот сбор необходим.

– Насколько будет сложным матч?

– Матч будет очень сложным. "Динамо" последние игры играло очень хорошо. Другое дело очков не смогли взять. Они провели великолепный матч со "Спартаком". Мы его смотрели и анализировали. Что касается нас, то игра покажет, как мы провели этот перерыв.