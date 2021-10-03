Ветеран ЦСКА: «Ужасная оборона «Спартака» не выдержит напора «Ахмата»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 10 тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
«У «Спартака» есть шансы взять очки в Грозном, но очень слабые, ведь «Ахмат» будет играть у себя дома, это неплохая команда. В последнее время они сбавили обороты, за счет тактики и технических действий игроков они не смогут противостоять «Спартаку». Но если у футболистов «Ахмата» проснется командный дух, они покажут слаженную игру, то красно-белым будет очень тяжело в этом матче. С такой ужасной, слабой обороной «Спартак» не выдержит против напора «Ахмата», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч состоится в Грозном. Начало встречи запланировано на 3 октября в 19:00 по московскому времени.
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