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Гаврилов: «У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов сравнил условия, в которых клубы РПЛ готовятся к официальным играм сейчас, с теми, что были у футболистов его поколения.

— Я знаю, «Спартак» готовится в Эмиратах, там проходит турнир. Но матчи на сборах не надо всерьез воспринимать. Сейчас идет подготовительный период, игроки под нагрузками. Тренеры смотрят разные сочетания, кого-то просматривают — это все несерьезно в плане результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

— Вы, когда играли за «Спартак», на юге страны в это время года тренировались?
— В основном там грязь месили, да. У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах. Загорают, купаются в море с детьми. Все организовано на высшем уровне. У нас башка болела о другом: одного ребенка надо в сад отвести, другого — в школу, потом каждого забрать, накормить, погулять с ними. Это когда дома были. А во время сборов редко удавалось попасть на хорошие поля. Только если на юге, в том же Сочи. Месяцами там сидели, как сейчас футболисты за границей.

— А из развлечений что там было?
— Из развлечений — главное, до кровати, как говорится, добраться после тренировки.

«Спартак» с 13 по 26 января провел сборы в Дубае. С 30 по 11 февраля красно-белые тренируются в Абу-Даби. Также московский клуб планирует провести третьи сборы в Турции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-sejchas-futbolisty-horosho-zarabaty-vayut-mogut-i-babushku-s-dedushkoj-na-sbor-vzyat/
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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