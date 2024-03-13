Юрист «Спартака» рассказала о положении Промеса в ОАЭ

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о положении нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

«Насколько я знаю, Промес жив здоров», — сказала Завьялова «СЭ».

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.