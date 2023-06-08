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Источник: Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до 6 месяцев

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, дисквалифицировать 23-летнего игрока требует агент Александр Маньяков. В 2020 году они заключили агентский договор, но спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9,5 миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

Информируется, что после этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года суд решил, что никакую выгоду Маньяков не упускал и денег ему игрок красно-белых платить не должен. Однако областной суд потом принял решение, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить деньги агенту.

Игнатов подал иск в кассационный суд. Сообщается, что после этого Маньяков пошел в РФС требуя наказать игрока, потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS). Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до миллиона рублей.

Игнатов в минувшем сезоне сыграл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
Михаил Игнатов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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