Юрист «Химок» Зинченко: «Почему деньги выплатили только футболистам, а сотрудникам — нет?»

Специалист по работе с болельщиками, юрист «Химок» Александр Зинченко в ходе встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в подмосковном клубе спросил, почему с бывшими игроками «Химок» рассчитались, а с сотрудниками — нет.

«Выражаем благодарность Дмитрию Александровичу Свищеву от всех бывших сотрудников «Химок» за данную встречу. В данном заседании нам нужно поднять несколько вопросов.

«Химки» не получили лицензию на новый сезон, и руководство инициировало процедуру банкротства. Часть сотрудников не получали зарплату с декабря, кто-то с марта, а часть — с апреля. Мы молчали, потому что с нами обещали расплатиться. А также мы поверили словам президента РПЛ Александра Алаева, который приезжал к нам на базу клуба. Плюс мы выполняли поставленную задачу — сохранить прописку в РПЛ.

Вопрос. Почему деньги выплатили только футболистам, а сотрудникам — нет? Почему урегулирование задолженностей закончилось только на первом шаге. Почему РПЛ не связывалась с рядовыми сотрудниками?

Футболисты могут получить выплаты из фонда ФИФА, обратившись туда после завершения процедуры банкротства клуба. Такие выплаты в разные годы получали игроки «Анжи», «Тамбова», «Луча-Энергии» и других команд. А рядовые сотрудники никак не защищены в таких ситуациях. Таких фондов нет ни у ФИФА, ни у РФС. В связи с этим вопрос: есть ли возможность получить денежные средства у рядового сотрудника?

Мы надеемся, что в будущем появится новый законодательный или регламентируемый механизм в спортивной сфере в целом. Готовы подключиться к его обсуждению», — сказал Зинченко.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.