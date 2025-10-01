Футбол
Сегодня, 13:43

В Госдуме РФ заявили, что дело «Химок» будет рассмотрено московской прокуратурой

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал о действиях по урегулированию ситуации с «Химками».

«Сегодня никакого решения мы не сможем принять. Но надо понимать, что ситуация находится под контролем. Уже отправлено обращение в Генпрокуратуру. Сейчас идет изучение материала. Московской прокуратуре направлено поручение рассмотреть ситуацию и проверить, есть ли состав преступления. По результатам проверки будет понятно, как дальше будет развиваться данная ситуация.

Ситуация находится под контролем депутатов Госдумы РФ и комитета по спорту. Мы работаем с РФС, ситуацию никто не бросает. Думаю, мы наладим контакт с конкурсным управляющим «Химок». Прокуратура даст нам оценку, есть ли тут факт уголовного преступления, но мы не вмешиваемся в работу. У «Химок» есть поддержка. А господину Садыгову надо подумать, может ли он закрыть данный вопрос. Тем более что мы слышали, что его могут отстранить от футбольной деятельности», — сказал депутат на встрече с РФС.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

