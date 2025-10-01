Конкурсный управляющий «Химок» Назаров: «Ни недвижимого, ни транспортных средств на балансе клуба нет»

Конкурсный управляющий «Химок» Роман Назаров во время встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в «Химках» сообщил, что конкурсное производство находится в самом начале.

«Мы находимся на самом начале процедуры. По имуществу: ни недвижимого, ни транспортных средств на балансе клуба нет. На сегодняшний день пока ничего не получается. У нас обязательства перед 23 сотрудниками», — сказал Назаров.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.