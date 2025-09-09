Суд признал «Химки» банкротом

Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом, сообщает РИА Новости.

Заявление межрайонной инспекции ФНС России №13 по Московской области было направлено в суд 20 июня. Однако тогда оно было оставлено без движения в связи с непредоставлением заявителем доказательств наличия у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства. Впоследствии судебные заседания переносились на 27 августа и 3 сентября.

Рассмотрение дела возобновилось 9 сентября, по итогам которого суд вынес решение о признании «Химок» банкротом.

Долг подмосковного клуба перед бюджетом составляет более 448 миллионов рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.