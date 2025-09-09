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Суд признал «Химки» банкротом

Алина Савинова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом, сообщает РИА Новости.

Заявление межрайонной инспекции ФНС России №13 по Московской области было направлено в суд 20 июня. Однако тогда оно было оставлено без движения в связи с непредоставлением заявителем доказательств наличия у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства. Впоследствии судебные заседания переносились на 27 августа и 3 сентября.

Рассмотрение дела возобновилось 9 сентября, по итогам которого суд вынес решение о признании «Химок» банкротом.

Долг подмосковного клуба перед бюджетом составляет более 448 миллионов рублей.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

Источник: РИА Новости
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Педро

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