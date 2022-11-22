Юрист Добровинский — о «Челси» и Захаряне: «А деньги «Динамо» когда заплатят за переход?»

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах «Челси» с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что английский клуб согласовал долгосрочный контракт с 19-летним российским футболистом. Лондонцы летом пытались подписать игрока, но переговоры застопорились.

«Контракт с Захаряном согласовали, а деньги «Динамо» когда заплатят за переход?» — сказал «СЭ» Добровинский.

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.