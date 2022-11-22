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Юрист Добровинский — о «Челси» и Захаряне: «А деньги «Динамо» когда заплатят за переход?»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах «Челси» с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что английский клуб согласовал долгосрочный контракт с 19-летним российским футболистом. Лондонцы летом пытались подписать игрока, но переговоры застопорились.

«Контракт с Захаряном согласовали, а деньги «Динамо» когда заплатят за переход?» — сказал «СЭ» Добровинский.

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
2
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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