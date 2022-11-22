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Семак — о матче с «Црвеной Звездой»: «Решаем задачи по поддержанию тонуса для тех, кто играет немного»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Црвены Звезды».

— Матч в Сочи (состоялся 3 июля, «Зенит» выиграл со счетом 2:1, — прим. «СЭ») получился прекрасным, игра прошла в хорошей атмосфере, она была интенсивной, интересной. Для нас хорошая возможность сыграть с командой, которая выступает в еврокубках. Этот матч должен понравиться в всем.

— Это все же товарищеский матч, а не официальный. Вам важнее посмотреть в деле какие-то тактические наработки, дать время резервистам или все-таки победить?

— Победить мечтает каждая команда, это нормально. Но мы параллельно решаем задачи по поддержанию игрового тонуса для тех, кто играет немного. Мы должны дозировать нагрузку. У нас еще один официальный матч, мы о нем тоже думаем, — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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