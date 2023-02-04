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Сегодня, 00:31

Мелкадзе: «Не горю желанием выбраться из России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о своих планах на будущее.

«Хочу ли я поиграть в Европе? Не горю прям желанием выбраться из России. Если бы хотел уехать, то, наверное, нашел бы себе клуб в другой стране», — цитирует Metaratings.ru Мелкадзе.

В этом сезоне 25-летний россиянин сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-ne-goryu-zhelaniem-vy-brat-sya-iz-rossii/
Георгий Мелкадзе
Футбол
ФК Сочи
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