Мелкадзе: «Не горю желанием выбраться из России»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о своих планах на будущее.

«Хочу ли я поиграть в Европе? Не горю прям желанием выбраться из России. Если бы хотел уехать, то, наверное, нашел бы себе клуб в другой стране», — цитирует Metaratings.ru Мелкадзе.

В этом сезоне 25-летний россиянин сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.