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«Получился хороший удар, я очень рад». Юри Алберто прокомментировал свой гол в матче «Ахмат» — «Зенит»

Юри Алберто заявил, что счастлив забить в выездной игре за «Зенит»
Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) подвел итоги встречи и прокомментировал свой гол.

— Была быстрая контратака в исполнении нашей команды, — цитирует Альберто сайт «Зенита». — Мостовой отдал мне передачу, я обманным движением опередил противника и увидел, что есть возможность для удара — открытый дальний угол. Получился хороший удар, я очень рад. Это мой первый гол за пределами Петербурга, до этого я отличался только на «Газпром Арене». Счастлив, что смог забить в выездной игре, и что мы смогли победить.

— Насколько важна сегодняшняя победа в условиях борьбы за чемпионство?

— Нам было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места, который сегодня сократился. Счастлив, что мы сегодня это сделали. Да, отрыв мог быть и больше, мы недобирали очки в последних матчах, но сегодня мы выполнили свою задачу и победили. Это самое важное.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-09-yuri-alberto-schastliv-chto-smog-zabit-v-vyezdnoy-igre-i-chto-my-smogli-pobedit.htm

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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Зенит
Юри Алберто
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
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