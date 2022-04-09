Нападающий «Зенита» Юри Алберто после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) подвел итоги встречи и прокомментировал свой гол.

— Была быстрая контратака в исполнении нашей команды, — цитирует Альберто сайт «Зенита». — Мостовой отдал мне передачу, я обманным движением опередил противника и увидел, что есть возможность для удара — открытый дальний угол. Получился хороший удар, я очень рад. Это мой первый гол за пределами Петербурга, до этого я отличался только на «Газпром Арене». Счастлив, что смог забить в выездной игре, и что мы смогли победить.

— Насколько важна сегодняшняя победа в условиях борьбы за чемпионство?

— Нам было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места, который сегодня сократился. Счастлив, что мы сегодня это сделали. Да, отрыв мог быть и больше, мы недобирали очки в последних матчах, но сегодня мы выполнили свою задачу и победили. Это самое важное.