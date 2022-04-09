Губерниев рассказал, стоит ли ждать очередного судейского скандала в матче «Спартака» с «Арсеналом»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

«Стоит ли ждать очередной судейский скандал? Знаете, судейские скандалы — это продолжение нашего футбола. Не могут быть хорошие футболисты, классный футбол и плохие судьи. «Спартак» — «Арсенал» — хорошая вывеска. Правда, тульский, а не лондонский, но все равно, такая сублимация. Мне кажется, игра будет хорошая. А кто победит — мне все равно», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч 24-го Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» состоится 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени.