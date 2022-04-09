Кечинов: «Если «Спартак» проиграет «Арсеналу», будет очень тяжело не вылететь из РПЛ»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура против тульского «Арсенала».

«Шесть очков отделяют «Спартак» от зоны вылета. Тульскому «Арсеналу» тоже некуда деваться. Тула будет настраиваться как на последнюю игру. Если они проиграют, то шансы у «Спартака» а выживание будут очень малы. Раньше было ожидание от игр, где «Спартак» боролся за призовые места, а сейчас ожидания, чтобы он не оказался в зоне вылета. Очень надеюсь, что завтра будет победа, но будет непросто. Сложно ли будет без Джикии? Его трудно заменить. Он лидер в игре и в раздевалке. Да, Кофрие тоже пропустит матч, но есть, кем заменить. Даже игра с этими футболистами была бы очень трудная. Все будут на нервах, потому что понимают, какая ответственность. Завтра нужно набирать очки кровь из носа. Они, надеюсь, обезопасят красно-белых», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Спартак» — тульский «Арсенал» пройдет 10 апреля на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 16.30 по московскому времени.