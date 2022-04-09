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Кечинов: «Если «Спартак» проиграет «Арсеналу», будет очень тяжело не вылететь из РПЛ»

Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Арсенал»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура против тульского «Арсенала».

«Шесть очков отделяют «Спартак» от зоны вылета. Тульскому «Арсеналу» тоже некуда деваться. Тула будет настраиваться как на последнюю игру. Если они проиграют, то шансы у «Спартака» а выживание будут очень малы. Раньше было ожидание от игр, где «Спартак» боролся за призовые места, а сейчас ожидания, чтобы он не оказался в зоне вылета. Очень надеюсь, что завтра будет победа, но будет непросто. Сложно ли будет без Джикии? Его трудно заменить. Он лидер в игре и в раздевалке. Да, Кофрие тоже пропустит матч, но есть, кем заменить. Даже игра с этими футболистами была бы очень трудная. Все будут на нервах, потому что понимают, какая ответственность. Завтра нужно набирать очки кровь из носа. Они, надеюсь, обезопасят красно-белых», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Спартак» — тульский «Арсенал» пройдет 10 апреля на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
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9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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