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Судейство

Сегодня, 16:46

Силкин считает неоправданным пенальти в ворота «Динамо»: «Комментатор выпросил»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Пари НН» (4:1).

На 90-й минуте встречи главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота московской команды за фол против защитника нижегородцев Максима Шнапцева. 11-метровый удар реализовал Николай Калинский.

«Судья поставил пенальти, которого близко не было. Наверное, комментатор выпросил», — сказал Силкин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 очков.

«Пари НН» идет 10-м (28 очков). Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

(Софья Грецкая)

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
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