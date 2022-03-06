Юран: «Ситуация со второй желтой мне вообще непонятна. Не знаю, чем руководствовался судья»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (2:3).

«Футбол эмоциональный. Болельщикам понравилось. Было много карточек, забили мячи. Хороший матч получился. К сожалению, не в нашу пользу. Я вижу, что команда ставит игру. Я вижу желание, самоотдачу. Команда не боится играть в атаку. В целом я доволен отношением игроков. Результатом не доволен», — сказал Юран.

Тренер отдельно ответил на вопрос об удалении во втором тайме защитника подмосковной команды Бруно Вианы: «Ситуация со второй желтой мне вообще не понятно. Не знаю, чем руководствовался судья. Игрок попадает в лицо, борьба. Бруну пытался играть в мяч. Сложновато было. Из-за меньшинства приходилось выравниваться. Мы не сели в оборону, а пытались отбиваться. Сравняли, но не дотерпели».

«Мы объясняли игрокам вертикальные передачи, ошибки. Смотрели на игру с «Енисеем», а тут вышел со всем другой состав. С другим настроем. Мы не предполагали, что будет такая спортивная борьба. В целом парни молодцы. В раздевалке все им сказал. Команда выглядит по-другому. Есть желание и самоотдача. Все будет нормальном, — сказал также Юран о футболе аутсайдера РПЛ.

«Локомотив», набравший 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). «Химки» с 14 баллами располагаются на последней, 16-й строчке.