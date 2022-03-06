Жирков прокомментировал свою травму, полученную в матче с «Локомотивом»

Защитник «Химок» Юрий Жирков прокомментировал свою травму, полученную в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) с «Локомотивом».

«Как нога? Болит», — сказал Жирков.

Защитник был заменен на Эльмира Набиуллина на 34-й минуте встречи из-за травмы.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

После 20 туров «Локомотив» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней позиции.