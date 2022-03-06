Жирков — о замене в матче с «Локомотивом»: «Как нога? Болит»
Жирков прокомментировал свою травму, полученную в матче с «Локомотивом»
Защитник «Химок» Юрий Жирков прокомментировал свою травму, полученную в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) с «Локомотивом».
«Как нога? Болит», — сказал Жирков.
Защитник был заменен на Эльмира Набиуллина на 34-й минуте встречи из-за травмы.
Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
После 20 туров «Локомотив» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней позиции.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|19
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|5
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|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
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|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
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|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
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|8
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|28
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
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|20-28
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|
10
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|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
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|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
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30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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