Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:31

Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом первого круга чемпионата России.

«Так сходу сложно сказать. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

Чалов является нападающим ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей за московский клуб в РПЛ, в которых забил 10 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-nazval-chalova-luchshim-futbolistom-pervogo-kruga-rpl/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Сергей Юран
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Орлов: «Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова»
Юран назвал Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб
Агент Фомина считает, что игрок выиграл премию «Джентльмен года» абсолютно заслуженно
Орлов объяснил, почему Кассьерре не нужна аренда в «Сочи»
Юран рассказал, в чем заключается феномен «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб

Юран назвал Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости