Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом первого круга чемпионата России.

«Так сходу сложно сказать. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

Чалов является нападающим ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей за московский клуб в РПЛ, в которых забил 10 голов.