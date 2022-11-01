Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом первого круга чемпионата России.
«Так сходу сложно сказать. Наверное, Федор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде. В общем, он тащит команду. Это нужно отмечать», — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.
Чалов является нападающим ЦСКА. В текущем сезоне он провел 15 матчей за московский клуб в РПЛ, в которых забил 10 голов.
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|0
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|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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