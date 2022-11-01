Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб
Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков сообщил о своем уходе из московского клуба, информирует РИА Новости.
Шлыков отказался комментировать причину своего ухода.
На посту руководителя пресс-службы железнодорожников Шлыков работал с июля 2022 года. В клубе он отвечал за связи с общественностью, новые медиа и производство контента.
8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».
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Спартак
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