Юран рассказал о важности «спартаковского духа» для красно-белых

Российский тренер Сергей Юран рассказал о важности «спартаковского духа» для красно-белых.

— Есть ли в нынешнем «Спартаке» проблема отсутствия «спартаковского духа»?

— Это дискуссионный вопрос. Когда в команде работает российский тренер, то он понимает, что такое биться за «Спартак», за «ромбик». Для иностранцев же «Спартак» — просто один из топ-клубов чемпионата России. На эту тему сейчас нужно больше общаться с футболистами, чтобы они рассказали, какая на тебя возлагается ответственность, когда надеваешь майку «Спартака».

В этом вопросе еще нельзя забывать про молодежь. У «Спартака» есть очень хорошая школа. Поэтому клубу тут стоит жить не только сегодняшним днем, но и завтрашним. Нужно давать своим молодым футболистам чуть больше шансов. Если есть парень, который только приоткрыл дверь в основной состав, ему нужно давать шанс. И так потихоньку вкрапливать российских игроков из своих школ в команды», — заявил Юран Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и расположился на третьем месте в таблице. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» (39) на два балла.