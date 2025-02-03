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Сегодня, 11:34

Юран рассказал о важности «спартаковского духа» для красно-белых

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Сергей Юран рассказал о важности «спартаковского духа» для красно-белых.

— Есть ли в нынешнем «Спартаке» проблема отсутствия «спартаковского духа»?

— Это дискуссионный вопрос. Когда в команде работает российский тренер, то он понимает, что такое биться за «Спартак», за «ромбик». Для иностранцев же «Спартак» — просто один из топ-клубов чемпионата России. На эту тему сейчас нужно больше общаться с футболистами, чтобы они рассказали, какая на тебя возлагается ответственность, когда надеваешь майку «Спартака».

В этом вопросе еще нельзя забывать про молодежь. У «Спартака» есть очень хорошая школа. Поэтому клубу тут стоит жить не только сегодняшним днем, но и завтрашним. Нужно давать своим молодым футболистам чуть больше шансов. Если есть парень, который только приоткрыл дверь в основной состав, ему нужно давать шанс. И так потихоньку вкрапливать российских игроков из своих школ в команды», — заявил Юран Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и расположился на третьем месте в таблице. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» (39) на два балла.

Источник: Legalbet.ru
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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