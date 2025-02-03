Ковтун перечислил сильные стороны в игре «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о сильных сторонах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«По последним матчам чемпионата стало понятно, что у «Спартака» есть преимущество в атаке. Видно, чего хотел добиться тренерский штаб от футболистов: появились активная игра и мобильность. Этим «Спартак» выделяется. Все позиции понятны. Важно, что команды в турнирной таблице подравнялись. При этом сложно сказать, кто будет доминировать во второй части чемпионата», — заявил Ковтун Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице, набрав 37 очков. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» (39) на два балла.