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Ковтун перечислил сильные стороны в игре «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о сильных сторонах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«По последним матчам чемпионата стало понятно, что у «Спартака» есть преимущество в атаке. Видно, чего хотел добиться тренерский штаб от футболистов: появились активная игра и мобильность. Этим «Спартак» выделяется. Все позиции понятны. Важно, что команды в турнирной таблице подравнялись. При этом сложно сказать, кто будет доминировать во второй части чемпионата», — заявил Ковтун Legalbet.ru

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице, набрав 37 очков. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» (39) на два балла.

Источник: Legalbet.ru
Юрий Ковтун
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Юран назвал переход Николсона в «Спартак» ошибкой селекции
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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