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Сегодня, 11:57

Балахнин: «Зениту» точно не будет легко во второй части сезона РПЛ»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился своими мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Очевидно, «Зениту» нужно вводить что-то новое перед возобновлением сезона. Наверное, поэтому и был приобретён бразилец Энрике. Видимо, внутренних ресурсов команде не хватает. «Зенит» в этом сезоне далеко не единоличный фаворит. Сейчас есть три команды, которые имеют основные претензии на чемпионство. «Зениту» точно не будет легко во второй части сезона», — цитирует Балахнина Legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. На 3-й строчке расположился «Спартак» с 37 очками.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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