Юран получил красную карточку после завершения матча «Химок» против «Уфы»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку уже после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

Сразу после финального свистка он бросился с претензиями к судьям, за что схлопотал удаление.

«Уфа» сравняла счет в самом конце матча с пенальти, который был назначен после просмотра ВАР.

Отметим, что «Химки» под руководством Юрана не проигрывают уже на протяжении 7 матчей в чемпионате.