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Стукалов: «У меня есть правила трех «н» — Нет ничего невозможного»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал ничью с «Химками»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

— Четыре очка до зоны вылета. Не кажется, что это критическая ситуация?

— У меня есть правила трех «н» — Нет ничего невозможного. Мы будем сражаться до конца.

— Оставшиеся три игры у вас будут с прямыми конкурентами. Какой настрой?

— Вы видели настрой команды сегодня, он шикарный. Будет такой же на следующие игры.

«Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в таблице РПЛ. Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.

ФК Уфа
ФК Химки
Алексей Стукалов
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Арсенал – Н. Новгород
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Дмитрий Полоз

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