Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

— Четыре очка до зоны вылета. Не кажется, что это критическая ситуация?

— У меня есть правила трех «н» — Нет ничего невозможного. Мы будем сражаться до конца.

— Оставшиеся три игры у вас будут с прямыми конкурентами. Какой настрой?

— Вы видели настрой команды сегодня, он шикарный. Будет такой же на следующие игры.

«Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в таблице РПЛ. Команда из столицы Башкортостана располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.