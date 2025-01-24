Юран назвал решение Селихова уйти из «Спартака» нормальным желанием футболиста играть

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран отреагировал на уход вратаря Александра Селихова из московского клуба.

Контракт с 30-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.

«У Селихова не задалась карьера в «Спартаке»? Ну, во-первых, надо понимать причину, и тогда можно рассуждать. Не задалась карьера, задалась, попросили, или другой вариант хороший предложили, о чем тут можно говорить? Надо в любом случае уважать решение [игрока], а карьера... Ну, какое-то время он был первым номером, играл постоянно, потом Максименко стал, конкуренция.

Что его сподвигло? Видимо, предложения от другого клуба. Из «Спартака» сложно уходить, это все-таки «Спартак», но, наверное, у парня есть амбиции, и где-то гарантировали, что он будет первым номером. И все-таки у него травмы бывали, и восстанавливался он... Нормальное желание, парень хочет играть — и не только кубковые матчи, но и в чемпионате. Мне сложно сказать, я не знаю причин», — сказал Юран «ВсеПроСпорт».

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.