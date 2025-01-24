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Сегодня, 09:05

Юран назвал решение Селихова уйти из «Спартака» нормальным желанием футболиста играть

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран отреагировал на уход вратаря Александра Селихова из московского клуба.

Контракт с 30-летним игроком был расторгнут по соглашению сторон.

«У Селихова не задалась карьера в «Спартаке»? Ну, во-первых, надо понимать причину, и тогда можно рассуждать. Не задалась карьера, задалась, попросили, или другой вариант хороший предложили, о чем тут можно говорить? Надо в любом случае уважать решение [игрока], а карьера... Ну, какое-то время он был первым номером, играл постоянно, потом Максименко стал, конкуренция.

Что его сподвигло? Видимо, предложения от другого клуба. Из «Спартака» сложно уходить, это все-таки «Спартак», но, наверное, у парня есть амбиции, и где-то гарантировали, что он будет первым номером. И все-таки у него травмы бывали, и восстанавливался он... Нормальное желание, парень хочет играть — и не только кубковые матчи, но и в чемпионате. Мне сложно сказать, я не знаю причин», — сказал Юран «ВсеПроСпорт».

Селихов выступал за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Селихов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
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Юран назвал футбольной столицей России Москву
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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