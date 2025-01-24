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Сегодня, 08:55

Булыкин считает, что «Динамо» нет смысла удерживать Бителло при отсутствии мотивации у игрока

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о том, как будет развиваться ситуация вокруг полузащитника бело-голубых Бителло.

Ранее стало известно, что бразилец не прилетел на сборы команды. СМИ сообщают, что футболист намерен уйти из российского клуба и перейти в бразильский «Ботафого».

«Конечно же, для любой команды, любого спортивного директора первостепенная задача — чтобы у футболиста была мотивация. Ее можно повысить или деньгами, или новым контрактом, или просто разговором. Но если футболист ни в какую не хочет, то здесь уже надо отправлять его.

Думаю, удастся взять кого-то и решить вопрос с другими трансферами. Время и деньги есть, «Динамо» все по силам. Вопрос только в том, как договорятся футболист и спортивный директор, что они решат», — сказал Булыкин Metaratings.ru

На счету Бителло в текущем сезоне один гол и десять результативных передач в 21 матче за «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро, его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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