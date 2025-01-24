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Сегодня, 09:40

Юран назвал футбольной столицей России Москву

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран ответил на вопрос о том, какой город является футбольной столицей страны.

«В Москве-то сколько клубов! Вот и весь ответ, на мой взгляд. Здесь и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив» — это армия болельщиков. Самым футбольным по этим критериям, на мой взгляд, кажется Москва.

Потому что Питер — это одна команда, а здесь, в столице, собраны клубы, и клубы первой пятерки нашей, это история. Поэтому, наверное, в другом направлении размышлять неправильно. При всем уважении к питерцам. Да, там армия болельщиков, вопросов нет, они любят свой клуб. Но если брать в целом, то, наверное, Москва — эпицентр футбола», — сказал Юран «ВсеПроСпорт».

В профессиональных лигах России выступают 9 московских клубов, в том числе многократные чемпионы страны ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». В общей сложности столичные команды становились чемпионами СССР/России 52 раза.

Источник: ВсеПроСпорт
Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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