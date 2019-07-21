Йован Танасиевич: "Возможно, поражение "Динамо" – это какое-то казанское проклятье"

Бывший защитник "Динамо" Йован Танасиевич после матча 2-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" отметил, что не надо винить в поражении главного тренера команды Дмитрия Хохлова, потому что он не может забивать мячи за игроков.

– Поделитесь впечатлениями от матча.

– "Динамо" должно было забивать в конце первого тайма. Если бы это было сделано – было бы легко. А так во втором тайме было тяжело. "Динамо" создавало моменты в последние десять минут, но забил в итоге "Рубин. У "Динамо", как и в прошлом году, имеются проблемы с позиционной атакой. Моментов куча, но их не удается реализовывать.

– Это какой-то казанское проклятье?

– Все может быть. "Динамо" отдало это матч, если честно.

– Раньше сказали бы, что надо сходить в церковь, поставить свечку. А сейчас что делать?

– Нападающим нужна большая концентрация.

– Болельщики недовольны Дмитрием Хохловым. Говорят, что ему надо писать заявление об увольнении…

– Не надо ему ничего писать. Зачем? Это только второй тур. Он все исправит. Хохлов не выходит на поле. Он строит игру, и это неплохо получается. Но он же не может выйти и забить вместо футболистов.

– Согласитесь, что когда Динамо" не реализовало момент выхода четырех игроков на Дюпина, стало понятно, что "Рубин" за такое накажет.

– Сразу это не было понятно. Но в такой ситуации надо было забивать без вопросов. Это был переломный момент в матче. Если бы "Динамо" забило, то играло бы по-другому. Затем "Рубин" собрался, и хозяева во втором тайме сорок минут ничего не создавали. Потом, правда, выдали пятиминутный отрезок, когда было несколько моментов. Но не забили.

Было мало движений впереди, открываний, нестандартных ходов, а в таком матче нужны именно нестандартные ходы. И это вина не Хохлова, а тех футболистов, которые играют впереди. За два тура один гол – это мало. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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