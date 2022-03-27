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Стало известно, когда Антон Миранчук вернется в общую группу «Локомотива»

Антон Миранчук должен вернуться в общую группу «Локомотива» на следующей неделе
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«У Антона все хорошо, он полностью оправился от повреждения. Полученная травма осталась позади. Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», — сказал Шпинев «СЭ».

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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