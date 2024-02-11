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Сегодня, 13:30

Стало известно, когда Сутормин прибудет в расположение «Сочи»

Виктория Кравченко
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Нападающий Алексей Сутормин во вторник, 13 февраля, прибудет в «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» согласовали аренду игрока до конца сезона. У сочинцев не будет права выкупа форварда.

Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 11 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5430368-stalo-izvestno-kogda-sutormin-pribudet-v-raspolozhenie-sochi.html
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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