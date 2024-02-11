Стало известно, когда Сутормин прибудет в расположение «Сочи»

Нападающий Алексей Сутормин во вторник, 13 февраля, прибудет в «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» согласовали аренду игрока до конца сезона. У сочинцев не будет права выкупа форварда.

Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.