Тренер «Зенита» де Оливейра: «Не было у нас ни одного легкого золота»

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Я бы не сказал, что раньше у нас не было сложных сезонов. В первый сезон, например, мы не очень далеко ушли от второго места. Но вообще независимо от этого каждый чемпионат сложный. Не было у нас ни одного легкого золота. Каждая игра по-своему непростая. Да, сейчас мы не на первом месте, но если брать этот чемпионат в целом, то держим свой уровень и будем бороться дальше за чемпионство. Мы знаем, что есть другие команды, которые претендуют на наше место. И мы, как «Зенит», должны бороться до конца», — приводят «Известия» слова де Оливейры.

После 18 туров РПЛ-2023/24 в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).