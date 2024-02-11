Лука Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», тренировался бы непонятно где»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич считает, что если бы остался в «Сочи», то не тренировался бы с основной командой.

«Если бы я хотел, мог бы остаться. Но пришлось бы тренироваться непонятно где. У меня было желание не терять время. Если тренер не видел меня в составе, мне хотелось уйти играть. Это было единственным вариантом — не сидеть, а уйти искать команду, которой я нужен», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее футболист рассказал, что уход из «Сочи» стал неожиданным для него. По словам Джорджевича, ему позвонили и сказали, что тренер принял такое решение.

30 января «Сочи» объявил, что контракт с 29-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.