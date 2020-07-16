«Крылья Советов» займут 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2019/20 в связи с отменой матча 29-го тура первенства «Сочи» — «Тамбов» из-за положительного теста на коронавирус у 9 игроков южан.

По регламенту «Сочи» должно быть засчитано поражение со счетом 0:3. Таким образом, «Тамбов» набирает 31 очко и лишается возможности опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата России.

Даже в случае, если «Крылья», занимающие 15-ю строчку с 28 очками, выиграют последний матч сезона против «Сочи» или же встреча будет отменена из-за вспышки коронавируса у сочинцев, самарская команда сможет догнать «Тамбов» и «Ахмат» по очкам, но не обгонит их по дополнительным показателям. По регламенту, в случае, если у двух команд одинаковое количество очков, положение в таблице определяется по итогам личных встреч. «Тамбов» выиграл у «Крыльев Советов» в этом сезоне 3:0 и уступил 0:2) и имеет преимущество по голам в личных встречах.

Если у трех команд будет равное количество очков, то выше всех окажется «Ахмат», набравший в личных встречах 8 очков. Далее расположится «Тамбов» (5 очков, мячи 5-5). А в зоне вылета останутся «Крылья» (5 очков, мячи 5-8).

Таким образом, «Крылья Советов» займут 15-е место по итогам сезона-2019/20 (идущий 16-м «Оренбург» отстает от самарцев на 4 очка, при этом у команды остался один матч в чемпионате).

Судьба самарской команды в премьер-лиге зависит от решения «Химок» выступать в премьер-лиге. В случае, если подмосковная команда заявится в РПЛ на сезон-2020/21, «Крылья» покинут высший дивизион и будут выступать в ФНЛ. Если этого не случится, самарцы, с большой долей вероятности, сохранят место в премьер-лиге.