«Выиграли в Туле впервые с 2016-го! Живем!» Реакция Евсеева на победу «Уфы» над «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

«Да!!! Выиграли в Туле впервые с 2016-го года! Живем!» — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — один балл и 12-я строчка.