«Выиграли в Туле впервые с 2016-го! Живем!» Реакция Евсеева на победу «Уфы» над «Арсеналом»
23:00
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.
«Да!!! Выиграли в Туле впервые с 2016-го года! Живем!» — написал в Instagram Евсеев.
«Уфа» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — один балл и 12-я строчка.
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