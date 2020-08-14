РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Выиграли в Туле впервые с 2016-го! Живем!» Реакция Евсеева на победу «Уфы» над «Арсеналом»

23:00
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 2-го тура РПЛ.

«Да!!! Выиграли в Туле впервые с 2016-го года! Живем!» — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — один балл и 12-я строчка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23945
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир