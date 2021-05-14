Избивший медиадиректора «Спартака» мужчина прокомментировал инцидент

Жафяр Боровков, подозреваемый в нанесении телесных повреждений медиадиректору «Спартака» Антону Фетисову, впервые прокомментировал инцидент. На мужчину заведено уголовное дело, он отправлен под домашний арест.

«Я вышел из клуба. Дальше у нас непонятно из-за чего началась словесная перепалка с человеком, который стоял у входа в клуб, — цитируют Боровкова «Вести». — Я не понимал, что он от меня хотел, вообще какую-то ахинею нес, провоцировал. Мы толкнули друг друга. Нас пытались разнять. Подошел товарищ, друг, его тоже ударил. Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему помочь».

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 12 мая Фетисов был переведен из реанимации в обычную палату, в тот же день стало известно, что правоохранительные органы задержали человека, избившего директора красно-белых. Им оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков.

13 мая Telegram-канал Mash опубликовал видео инцидента, на котором видно, что сотрудник «Спартака» первым нанес удар.