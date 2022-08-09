Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Как стало известно «СЭ», руководство «ЛУКОЙЛа» рассматривает вариант введения в совет директоров «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Нефтяная компания долгое время является генеральным спонсором ФЛГР.

Помимо Вяльбе в СД красно-белых, по нашим данным, может войти вице-президент ПАО Евгений Хавкин.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.