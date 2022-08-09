Карпин: «Писарев в «Химках»? Я не в курсе»

Карпин отреагировал на слухи о назначении Писарева главным тренером «Химок»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном назначении Николая Писарева главным тренером «Химок».

Вчера, 8 августа, сообщалось, что 53-летний Писарев является кандидатом на пост в подмосковной команде. Сегодня член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что Сергей Юран уволен с должности главного тренера команды, а Писарев может возглавить химчан в ближайшие дни.

«Писарев в «Химках»? Я пока ничего об этом не слышал. Не в курсе», — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

Писарев является помощником Карпина в сборной России.

«Химки» после 4 туров РПЛ идут на 7-м месте с 7 очками.