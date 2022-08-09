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Тигиев — об атмосфере в «Спартаке» после чемпионства: «Все как-то поменялось»

Тигиев заявил, что атмосфера в «Спартаке» испортилась после чемпионства
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Тигиев.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что атмосфера в команде испортилась после того, как красно-белые стали чемпионами России.

— Говорят, что после чемпионства испортилась атмосфера в команде. Казалось, что все начали делить победу.

— Возможно, ты правильно говоришь. Все — это кто?

— Игроки, тренеры.

— Не знаю, все как-то поменялось. Это очевидный момент. Было круто, но почему это не продолжилось, я не понимаю.

— Изнутри ты что чувствовал?

— В раздевалке ничего такого не ощущалось. Но результаты ухудшились. Когда все вокруг говорят: «Что-то изменилось», ты тоже начинаешь себя накручивать. И думаешь: «Это раньше так себя вел, а теперь изменился...» Не знаю, что случилось. Но как-то все поменялось.

«Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры. Тот титул стал для команды первым за 16 лет.

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Георгий Тигиев
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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