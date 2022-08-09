Тигиев заявил, что атмосфера в «Спартаке» испортилась после чемпионства

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что атмосфера в команде испортилась после того, как красно-белые стали чемпионами России.

— Говорят, что после чемпионства испортилась атмосфера в команде. Казалось, что все начали делить победу.

— Возможно, ты правильно говоришь. Все — это кто?

— Игроки, тренеры.

— Не знаю, все как-то поменялось. Это очевидный момент. Было круто, но почему это не продолжилось, я не понимаю.

— Изнутри ты что чувствовал?

— В раздевалке ничего такого не ощущалось. Но результаты ухудшились. Когда все вокруг говорят: «Что-то изменилось», ты тоже начинаешь себя накручивать. И думаешь: «Это раньше так себя вел, а теперь изменился...» Не знаю, что случилось. Но как-то все поменялось.

«Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры. Тот титул стал для команды первым за 16 лет.