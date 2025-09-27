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Кротов: «Шансы на чемпионство всегда есть. А как «Спартак» их использует — другой вопрос»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Енисея» Вячеслав Кротов в интервью «Известиям» отметил, что команда постарается выйти в РПЛ по итогам сезона-2025/26. Также он оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате.

— «Енисей» способен побороться за выход в РПЛ? Или уже слишком много упущено на старте?

— Будем стараться выигрывать как можно больше, подняться наверх и догнать лидеров.

— Еще два с половиной года назад вы играли в РПЛ за «Пари НН». С тех пор в первой лиге с какими бытовыми трудностями в первую очередь столкнулись?

— В бытовом плане одна из главных проблем — это перелеты. Мы в основном летаем с пересадками через Москву.

— Как вам нынешний «Спартак»? Он способен стать чемпионом под руководством Деяна Станковича?

— Почему нет? Шансы всегда есть. А как они их используют — другой вопрос.

— Удивило то, как много средств потратил «Спартак» на трансферы за 2025 год? Ни при одном из предыдущих главных тренеров столько не тратили.

— Люди хотят стать чемпионами. Поэтому бросают все силы, в том числе финансовые, чтобы усилить состав и побороться за золото.

Источник: «Известия»
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Вячеслав Кротов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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ЦСКА

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