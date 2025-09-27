Кротов: «Шансы на чемпионство всегда есть. А как «Спартак» их использует — другой вопрос»

Нападающий «Енисея» Вячеслав Кротов в интервью «Известиям» отметил, что команда постарается выйти в РПЛ по итогам сезона-2025/26. Также он оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате.

— «Енисей» способен побороться за выход в РПЛ? Или уже слишком много упущено на старте?

— Будем стараться выигрывать как можно больше, подняться наверх и догнать лидеров.

— Еще два с половиной года назад вы играли в РПЛ за «Пари НН». С тех пор в первой лиге с какими бытовыми трудностями в первую очередь столкнулись?

— В бытовом плане одна из главных проблем — это перелеты. Мы в основном летаем с пересадками через Москву.

— Как вам нынешний «Спартак»? Он способен стать чемпионом под руководством Деяна Станковича?

— Почему нет? Шансы всегда есть. А как они их используют — другой вопрос.

— Удивило то, как много средств потратил «Спартак» на трансферы за 2025 год? Ни при одном из предыдущих главных тренеров столько не тратили.

— Люди хотят стать чемпионами. Поэтому бросают все силы, в том числе финансовые, чтобы усилить состав и побороться за золото.