Батракова и Кисляка включили в десятку самых дорогих игроков не из топ-5 лиг по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих игроков вне топ-5 лиг Европы.

В десятку лучших вошли два россиянина: полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков расположился на третьем месте. Его стоимость оценивается в 41,9 миллиона евро. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, которого оценили в 35,6 миллиона, стал шестым.

Лидером рейтинга является полузащитник «Порту» Родриго Мора — 50,1 миллиона. Второе место занимает Георгий Судаков из «Бенфики» (44,8).

В текущем сезоне 20-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи. На счету 20-летнего Кисляка 3 гола и 4 результативные передачи в 14 играх за ЦСКА.