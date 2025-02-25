Колосков назвал сомнительным объяснение Карпина о решении уйти из «Ростова»: «Сейчас работа в сборной — 3-4 игры за сезон»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом».

«Честно, его объяснение сомнительное: два года он хорошо работал на двух постах и успешно совмещал их, а тут вдруг решил уйти. Тем более какая сейчас работа в сборной? 3-4 игры за сезон — вот и вся работа. Я думаю, у него другие причины ухода, и, наверное, он когда-нибудь о них расскажет. Но это все моя точка зрения, может быть, он действительно просто хочет сконцентрироваться на одной должности», — сказал Колосков «СЭ».

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Денис Сафронов