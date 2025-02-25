В ЦСКА сообщили, что решение по продлению контракта с Пьяничем будет ближе к концу сезона
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб примет решение по продлению контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем ближе к концу сезона.
26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.
«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», — приводит слова Бабаева ТАСС.
Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.
Источник: ТАСС
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
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|12
|
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|12
|
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|2
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|
9
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|2
|5
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|
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|2
|4
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|
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|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|8
|
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|9
|1
|5
|3
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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|Рубин – Динамо
|- : -
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|
Александр Соболев
Зенит
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|
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Зенит
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|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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