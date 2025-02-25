В ЦСКА сообщили, что решение по продлению контракта с Пьяничем будет ближе к концу сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб примет решение по продлению контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем ближе к концу сезона.

26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.

«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.