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В ЦСКА сообщили, что решение по продлению контракта с Пьяничем будет ближе к концу сезона

Ана Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб примет решение по продлению контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем ближе к концу сезона.

26 сентября Пьянич подписал контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на год.

«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 результативной передачей.

Источник: ТАСС
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Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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