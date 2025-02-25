Семин: «Карпин сделал хорошую работу в «Ростове», создал крепкую команду»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Валерий Карпин сделал хорошую работу в «Ростове». В разные периоды он сохранял команду. Она получилась достаточно крепкой, в дальнейшем может бороться за самые высокие места. Много было воспитано игроков высокого уровня», — сказал Семин «СЭ».

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.