Колосков: «Я считал, что Малком лучший игрок в России, но против Промеса ничего не имею»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «СЭ».

Промес набрал в голосовании 209 баллов. Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Малком — 142 очка, а тройку замкнул вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89).

«Я считал, что Малком лучший игрок в России в этом году. Но я же не специалист, могу выражать свою позицию только с точки зрения болельщика. В прошлом году мой безоговорочный фаворит был Барриос, но в этом сезоне он стал похуже играть. А Малком сейчас в хорошей форме и я проголосовал бы за него. Но против Промеса я ничего не имею», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.