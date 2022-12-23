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Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»

Мария Гусева
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«За Володю я рад. За то, что «Оренбург» провел хорошую в экономическом плане сделку, тоже рад, — цитирует Sport24 Еремякина. — За последние пять лет это рекордный трансфер «Оренбурга». Когда человека берешь с «Крымтеплицы», а он завтра играет за сборную — это нонсенс. В переговорах было три варианта развития событий: мы либо бы получили ноль, либо 25 миллионов, если бы не договорились, либо столько, сколько в итоге получили. На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей. Потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов, продать его за 100 — это говорит о том, что менеджмент «Газпром добыча Оренбург» работает в интересах экономики клуба».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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