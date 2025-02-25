Колоскова беспокоит будущее «Ростова» без Карпина: «Ушел капитан, теперь тренер, может, кто-нибудь еще подтянется»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил возможное будущее «Ростова» после ухода из клуба главного тренера Валерия Карпина.

«Я сожалею об уходе Карпина из «Ростова», потому что он создал очень хорошую команду. Она при нем была играющая, было воспитано немало перспективных футболистов. «Ростов» при нем стал раздражителем для топовых команд чемпионата, да и сам он таковым был. С моей точки зрения, после его ухода конкурентоспособность чемпионата спадет, уйдет определенный колорит вместе с ним из РПЛ. Но самое главное — непонятно будущее «Ростова». Из команды сначала ушел капитан Глебов, теперь главный тренер, может, за ними кто-нибудь еще подтянется. Меня действительно беспокоит, что с ними произойдет в дальнейшем», — сказал Колосков «СЭ».

Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.

Карпин возглавлял ростовский клуб с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах.

Денис Сафронов