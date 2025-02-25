Семин: «Футбол — самый популярный вид спорта и у нас в стране, и в мире»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил результаты совместного исследования РФС и Mediascope о самом популярном виде спорта в России.

«Убежден весь мир и я, что футбол — самый популярный вид спорта. Но никакой спор тут не нужен, все виды спорта необходимо развивать. Но футбол — самый популярный в мире, как и у нас в стране, так было, есть и будет. Успехов больше в других видах спорта, но по популярности сравниться ничто не может», — сказал Семин «СЭ».

Согласно исследованию, футбол остается лидером по уровню медиапотребления и зрительского интереса среди любителей спорта. За последние шесть месяцев 40 процентов интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции или читали статьи о футболе. Не менее одного раза в неделю в футбол играет каждый десятый россиянин, а среди мужчин в возрасте от 12 до 34 лет этот показатель достигает 27 процентов.