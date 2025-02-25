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25 февраля 2025, 16:13

Джонатан Альба стал главным тренером «Ростова»

Ана Горшкова
Корреспондент
Джонатан Альба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» объявил о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 43-летним испанским специалистом не сообщается.

Ранее пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин.

Альба работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Также в карьере Альбы значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 7-е место, набрав 26 очков в 18 матчах.

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Валерий Карпин
ФК Ростов
Джонатан Альба
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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