Джонатан Альба стал главным тренером «Ростова»
«Ростов» объявил о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера команды.
Срок контракта с 43-летним испанским специалистом не сообщается.
Ранее пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин.
Альба работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Также в карьере Альбы значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.
В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 7-е место, набрав 26 очков в 18 матчах.
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14
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Рубин – Краснодар
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|Факел – Динамо Мх
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