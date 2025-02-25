Джонатан Альба стал главным тренером «Ростова»

«Ростов» объявил о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 43-летним испанским специалистом не сообщается.

Ранее пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин.

Альба работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Также в карьере Альбы значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 7-е место, набрав 26 очков в 18 матчах.