Супруга Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина ответила на вопрос о возможном переезде специалиста в Эстонию.

Telegram-канал Shot сообщил, что тренер принял решение уйти с поста главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию.

«Не соответствует действительности.

Безусловно, буду скучать по Ростову. Семь лет. Младшая дочь там родилась, много теплых воспоминаний, обрели там друзей», — цитирует Карпину РИА «Новости Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.