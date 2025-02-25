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Супруга Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию

Руслан Минаев

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина ответила на вопрос о возможном переезде специалиста в Эстонию.

Telegram-канал Shot сообщил, что тренер принял решение уйти с поста главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию.

«Не соответствует действительности.

Безусловно, буду скучать по Ростову. Семь лет. Младшая дочь там родилась, много теплых воспоминаний, обрели там друзей», — цитирует Карпину РИА «Новости Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.

Источник: РИА
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Валерий Карпин
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РПЛ
ФК Ростов
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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