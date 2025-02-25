Супруга Карпина опровергла информацию о переезде тренера в Эстонию
Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина ответила на вопрос о возможном переезде специалиста в Эстонию.
Telegram-канал Shot сообщил, что тренер принял решение уйти с поста главного тренера «Ростова», чтобы уехать в Эстонию.
«Не соответствует действительности.
Безусловно, буду скучать по Ростову. Семь лет. Младшая дочь там родилась, много теплых воспоминаний, обрели там друзей», — цитирует Карпину РИА «Новости Спорт».
Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.
Источник: РИА
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|2
|16-7
|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|6
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|2
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|
9
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|2
|5
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|
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|2
|4
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|6
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|9
|
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|2
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|
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|1
|5
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|
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|9
|1
|4
|4
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|1
|2
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|10-22
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16
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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Лидеры
Бомбардиры
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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